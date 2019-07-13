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Обстрел телеканала "112 Украина": в сети обратили внимание на интересную деталь (фото)
Гранатомет, из которого обстреляли здание телеканала «112 Украина», относится к той же партии производства, к которой принадлежали два гранатомета, изъятые в 2015 году из тайника террористов «ДНР». Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев.
«Все становится интереснее и интереснее. Сегодняшний „герой“ дня, гранатомет РПГ-22, индивидуальных номеров нет, но имеет номер партии производства. Такой же номер партии — РПГ-22 254−15−85 — имели два гранатомета, изъятые в 2015 году из тайника „ДНР“, который нашли наши военные возле кладбища при выезде Артемовска (Бахмута. — Авт.) в направлении трассы Славянск-Дебальцево. Те гранатометы были уничтожены. Их „брат“ с той же партии производства обстрелял сегодня 112 канал. Просто факт, о мотивах обстрела говорит гораздо больше, чем все остальное», — написал он в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», в полиции Киева квалифицировали как террористический акт ночной обстрел здания телеканала «112 Украина» по улице Зоологической в Шевченковском районе. На данный момент материалы дела переданы в СБУ для дальнейшего расследования.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..