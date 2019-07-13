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В семье Зинедина Зидана случилось горе (фото)
Тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан понес непоправную утрату — проиграв борьбу с раком, умер старший брат француза Фарид.
В пятницу, 12 июля, Зидан покинул расположение команды, которая проводит предсезонную подготовку в канадском Торонто, и на тот момент мадридцы объяснили отлучку наставника семейными обстоятельствами. Руководство тренировочным процессом на момент отсутствия Зинедина взял на себя его помощник Давид Беттони.
Впрочем, на следующее утро стали известны истинные причины срочного отъезда француза. «Все члены первой команды „Реала“ перед тренировкой почтили минутой молчания память ушедшего из жизни Фарида Зидана, брата нашего тренера Зинедина Зидана», — сообщила пресс-служба «сливочных» на официальном сайте клуба.
Фариду Зидану было 54 года. Он умер в окружении родных. Приехал попрощаться с дядей в том числе и средний сын Зинедина — Люка, который буквально на днях присоединился к «Расингу», в котором будет выступать на правах аренды. У француза осталось два брата — Джамель и Нордин, а также сестра Лила.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер бывший президент УЕФА.
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