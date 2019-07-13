Украина

Сильнейшие ливни обрушились на Крым: затоплены Евпатория и Симферополь (видео)

В пятницу, 12 июля, Симферополь и Евпаторию в аннексированном Крыму накрыли ливни, которые привели к масштабному потопу. Об этом пишет Крым.реалии.

Так, в Симферополе сильно затопило микрорайон Фонтаны. Из-за дождей многие автомобили были повреждены. На кадрах видно, как автолюбители пытаются преодолеть водную преграду, иронично называя себя «поплавками».

Ушли под воду и улицы в Евпатории.

На нашей гондоле вы можете заплыть в знаменитые мечети и храмы Евпатории! pic.twitter.com/ZOxBAAYWW0 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июля 2019 г.

Отметим, накануне крымские спасатели сообщили, что в разных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквал до 20−25 м/с.

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