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Сильнейшие ливни обрушились на Крым: затоплены Евпатория и Симферополь (видео)
В пятницу, 12 июля, Симферополь и Евпаторию в аннексированном Крыму накрыли ливни, которые привели к масштабному потопу. Об этом пишет Крым.реалии.
Симферополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июля 2019 г.
Просто ничего не трогайте руками! pic.twitter.com/vTkWjIr68K
Симферополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июля 2019 г.
Дождь это потоп!https://t.co/kWvLObRGHY pic.twitter.com/nSdzB8Rzcj
Так, в Симферополе сильно затопило микрорайон Фонтаны. Из-за дождей многие автомобили были повреждены. На кадрах видно, как автолюбители пытаются преодолеть водную преграду, иронично называя себя «поплавками».
Ушли под воду и улицы в Евпатории.
На нашей гондоле вы можете заплыть в знаменитые мечети и храмы Евпатории! pic.twitter.com/ZOxBAAYWW0— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июля 2019 г.
Отметим, накануне крымские спасатели сообщили, что в разных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквал до 20−25 м/с.
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