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Украина

Сильнейшие ливни обрушились на Крым: затоплены Евпатория и Симферополь (видео)

5:49 13 июля 2019 187
Потоп в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 12 июля, Симферополь и Евпаторию в аннексированном Крыму накрыли ливни, которые привели к масштабному потопу. Об этом пишет Крым.реалии.

Так, в Симферополе сильно затопило микрорайон Фонтаны. Из-за дождей многие автомобили были повреждены. На кадрах видно, как автолюбители пытаются преодолеть водную преграду, иронично называя себя «поплавками».

Ушли под воду и улицы в Евпатории.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У природы нет плохой погоды

Публикация от Марина Морозова (@mara_morozova_)

Отметим, накануне крымские спасатели сообщили, что в разных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквал до 20−25 м/с.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жертвам страшного наводнения в США: жертвами стихии стали беременная женщина и ребенок.

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