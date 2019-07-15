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Пользователей сети повеселил "человек-паук", оригинально "спасшийся" от ливня в Киеве (видео)
В Киеве во время серьезного ливня, обрушившегося на столицу в этот уик-энд, молодой человек очень оригинальным образом «форсировал» затопленную часть улицы. Ранее синоптики предупредили о ливнях, с которых в Украине начнется эта неделя.
«Самый эффективный способ перемещения по Киеву во время дождя», — таким комментарием сопровождается видео, выложенное на «Киев Оперативный» в социальных сетях. Интернет-пользователи определили, что все это происходит на остановке в районе станции метро «Дружбы народов».
Комментаторы под этим постом ругали коммунальщиков за нерасчищенные ливневки, жителей и гостей города — за то, что бросают мусор, который эти самые ливневки забивает. Но большинство восхищались ловким молодым человеком и вспоминали популярное приключенческое телешоу «Форт Бойяр», участникам которого в поисках заветных ключей приходится проходить через серьезные испытания.
«Тарзан в городе».
«Красавчик».
«Це музика з Форт Бойяр в тему».
«Аж Форт Бойяр захотелось посмотреть».
«Ключ достал или нет?»
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