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Украина

В России готовятся еще на три месяца продлить арест пленных украинских моряков

11:15 15 июля 2019 28
Пленные моряки
Инф. «ФАКТОВ»

В России ФСБ просит продлить на три месяца арест украинским пленным морякам, немедленного освобождения которых требовал Международный трибунал ООН по морскому праву.

О ходатайстве ФСБ сообщает «Раньше всех. Ну почти».

Ранее известный российский адвокат Николай Полозов сообщал, что с начала прошлой недели следователи Следственного управления ФСБ России, по графику следственных действий, начали осуществлять уведомление военнопленных украинских моряков и их адвокатов об окончании предварительного следствия в порядке, предусмотренном статьёй 215 УПК РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский омбудсмен Татьяна Москалькова едет в Киев, где в понедельник, 15 июля, в Подольском райсуде столицы состоится заседание по делу Кирилла Вышинского — руководителя «РИА Новости-Украина», которому инкриминируют государственную измену. Его имя называлось в качестве кандидата на возможный обмен на украинских политзаключенных в России.

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