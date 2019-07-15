В Киеве задержали педофила, развращавшего 11-летнего мальчика

Происшествия

В пятницу, 12 июля, в Киеве полицейские задержали 28-летнего мужчину, который развращал 11-летнего мальчика. Об этом сообщает столичная прокуратура. Напомним, на днях в Черниговской области мужчина с ножом изнасиловал 15-летнюю девушку.

Как стало известно, в столице мужчина, под предлогом оплаты услуг за раздачу листовок, заманил ребенка в подсобное помещение, где и совершил в отношении него развратные действия.



Мальчик рассказал родителям о случившемся. Работники полиции, после получении сигнала, задержали злоумышленника.



По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 156 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

В содеянном молодой человек сознался.



13.07.2019 Дарницкий районный суд Киева применил к задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без определения залога.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в последнее время педофилы чаще стали насиловать украинских детей. Украинский парламент в последние дни своей каденции сделал шаг к созданию реестра педофилов. Однако новая инициатива пока что неоднозначно воспринимается обществом.

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