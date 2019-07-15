- 15:20 ДТП с кортежем Зеленского: вскрылись новые детали
- 15:20 Бывшего соратника Януковича вернули в розыск
- 14:54 У них будут красивые дети: Настю Каменских заподозрили в беременности
- 14:53 Такого не было более полувека: в столице прошел "рекордный" ливень
- 14:49 Еще у двух политсил появилась надежда попасть в Раду: опубликованы результаты свежего соцопроса
- 14:44 Денисова и Москалькова обсудили вопрос оказания медпомощи узникам Кремля Балуху, Грибу и Бекирову
- 14:27 Как под копирку: активисты нашли автора избирательных программ для 11 клонов известных политиков
- 14:21 Декоммунизация в Украине: Вятрович уличил Разумкова в незнании законов
- 14:20 Представители бизнеса обвиняют днепропетровских фискалов в давлении и информационных атаках
- 14:17 Электронный ученический билет киевского школьника: как и где получить
- 14:10 На Донбассе возросло число наемников, воюющих за боевиков ради получения российского гражданства
- 14:09 "Нафтогаз" озвучил новую цену на газ для населения: сколько теперь будем платить
В Киеве задержали педофила, развращавшего 11-летнего мальчика
В пятницу, 12 июля, в Киеве полицейские задержали 28-летнего мужчину, который развращал 11-летнего мальчика. Об этом сообщает столичная прокуратура. Напомним, на днях в Черниговской области мужчина с ножом изнасиловал 15-летнюю девушку.
Как стало известно, в столице мужчина, под предлогом оплаты услуг за раздачу листовок, заманил ребенка в подсобное помещение, где и совершил в отношении него развратные действия.
Мальчик рассказал родителям о случившемся. Работники полиции, после получении сигнала, задержали злоумышленника.
По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 156 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
В содеянном молодой человек сознался.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в последнее время педофилы чаще стали насиловать украинских детей. Украинский парламент в последние дни своей каденции сделал шаг к созданию реестра педофилов. Однако новая инициатива пока что неоднозначно воспринимается обществом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!