- 17:14 Новый рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее — USAID
- 17:10 В Аграрной партии Украины заявили о том, что их испугался Ляшко
- 17:10 СМИ сообщили о падении самолета под Киевом: что об этом известно
- 16:55 Бывший советник Кернеса расстрелял мужчину из "травмата" — СМИ
- 16:50 Опасное заявление Зеленского звучит как приглашение российских войск на Донбасс, — Порошенко
- 16:49 В Моршине молния убила женщину: подробности ЧП
- 16:45 Каменских в бикини и диетические котлеты: Потап похвастался своим обедом
- 16:39 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 16:37 В Кабмине завершили дискуссию о дате старта энергорынка, — эксперт
- 16:36 Зеленского просят дать воду Крыму и возобновить железнодорожное сообщение
- 16:29 Боевики «ДНР» устроили ад обладателям украинских ID-паспортов: что происходит
- 16:24 В СБУ назвали заказчика теракта в Запорожье и рассказали подробности
Каменских в бикини и диетические котлеты: Потап похвастался своим обедом (фото)
После свадьбы и медового месяца молодожены Потап и Настя Каменских вернулись домой и больше не скрывают своих чувств и делятся с поклонниками своим счастьем. Алексей Потапенко хвастается не только фото красавицы-жены в купальнике, но и тем, что она — заботливая хозяйка. Он опубликовал на своей странице в Instagram горячее фото обнаженной Насти в бассейне. Певица загорает на надувном матрасе топлес в крошечном бикини.
«Обед», — коротко подписал он фото соблазнительной жены. А в коротком видео Потап рассказал, что заботливая Настя приготовила для него вкуснейшие котлеты из мяса кролика.
«Многие мне говорят — ты женился на певице. Она, наверное, не готовит. А я вам скажу, что у Насти семь концертов. Она пришла домой и приготовила мне самые вкусные в мире котлеты из кролика. Настя, я тебя люблю», — признался Потап.
Напомним, звездная пара долгие годы скрывала отношения, а 23 мая в Киеве сыграла пышную свадьбу. Медовый месяц влюбленные провели в роскошном отеле в Турции. Молодожены не скрывали своих чувств, демонстрируя на фото страстные поцелуи и нежные объятия. Спустя неделю муж и жена вернулись к работе. Замужняя Настя продолжает радовать поклонников пикантными фото в соблазнительном белье. А на первом после медового месяца концерте в Киеве она впервые прокомментировала слухи о беременности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».