Каменских в бикини и диетические котлеты: Потап похвастался своим обедом (фото)

Шоу-бизнес

После свадьбы и медового месяца молодожены Потап и Настя Каменских вернулись домой и больше не скрывают своих чувств и делятся с поклонниками своим счастьем. Алексей Потапенко хвастается не только фото красавицы-жены в купальнике, но и тем, что она — заботливая хозяйка. Он опубликовал на своей странице в Instagram горячее фото обнаженной Насти в бассейне. Певица загорает на надувном матрасе топлес в крошечном бикини.

«Обед», — коротко подписал он фото соблазнительной жены. А в коротком видео Потап рассказал, что заботливая Настя приготовила для него вкуснейшие котлеты из мяса кролика.

«Многие мне говорят — ты женился на певице. Она, наверное, не готовит. А я вам скажу, что у Насти семь концертов. Она пришла домой и приготовила мне самые вкусные в мире котлеты из кролика. Настя, я тебя люблю», — признался Потап.

Напомним, звездная пара долгие годы скрывала отношения, а 23 мая в Киеве сыграла пышную свадьбу. Медовый месяц влюбленные провели в роскошном отеле в Турции. Молодожены не скрывали своих чувств, демонстрируя на фото страстные поцелуи и нежные объятия. Спустя неделю муж и жена вернулись к работе. Замужняя Настя продолжает радовать поклонников пикантными фото в соблазнительном белье. А на первом после медового месяца концерте в Киеве она впервые прокомментировала слухи о беременности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter