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Анджелина Джоли отдала детей Брэду Питту
Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли, длительный развод которой с Брэдом Питтом обсуждают во всем мире, обратилась к бывшему мужу с неожиданной просьбой. Похоже, в процессе скоро будет поставлена точка. Впервые за время их разрыва Анджелина сама попросила Брэда взять к себе детей на лето.
Как сообщает издание The Sun, остаток лета актриса проведет на съемках нового проекта в Нью-Мексико. Она попросила Питта в это время присмотреть за детьми.
«Большую часть лета Анджелина проведет на съемочной площадке фильма „Те, кто желают мне смерти“, именно поэтому она связалась с Брэдом и предложила ему в этот период позаботиться об их общих детях. Это огромный шаг в их отношениях, ведь раньше Джоли ограничивала Питта в общении с детьми. Брэд на седьмом небе от счастья», — заявил инсайдер изданию.
Питт был удивлен и весьма обрадовался такому предложению. Он с нетерпением ждет, когда дети приедут в его особняк в Лос-Анджелесе. Он уже пригласил на это время и своих родителей Джейн и Уильяма, чтобы бабушка и дедушка могли провести время с внуками.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 13-летняя биологическая дочь Джоли и Питта Шайло готовится к смене пола.
Старший, приемный, сын пары Мэддокс устал от скандалов родителей и намерен побороться за право самому стать единоличным опекуном пятерых младших братьев и сестер: Пакса, Захары, Шайло, Нокса и Вивьен.
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