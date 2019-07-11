Рада приняла закон о химической кастрации педофилов

Украина

На внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты Украины приняли за основу и в целом закон об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних детей.

Так, в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости» предлагалось дополнить Уголовный Кодекс Украины (статью 51) пунктом о принудительной химической кастрации".

За это решение проголосовали 247 народных депутатов Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на внеочередном заседании Верховная Рада приняла в целом новый Избирательный кодекс, предусматривающий открытые списки.

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