Политика

Зеленский и Меркель поговорили по телефону: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В ходе разговора были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в «нормандском формате» в Париже, которая должна дать толчок работе Трехсторонней контактной группы.

Также Зеленский и Меркель подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования.

Также политики обсудили вопрос дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины. Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Как писали «ФАКТЫ», 11 июля президент Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны и продолжался 20 минут.

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