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В Киеве школьники получат льготные е-билеты на транспорт: как их оформить
В Киеве все школьники получат электронные ученические билеты, дающие право льготного проезда в общественном транспорте столицы. Кстати, с 1 сентября учеников 1−4 классов в темное время суток обяжут носить светоотражающие жилеты.
Как говорится в сообщении на сайте столичного метрополитена, для получения электронной услуги «Заказ ученического билета» родителям следует зарегистрироваться на портале предоставления электронных услуг (https://my.kyivcity.gov.ua/) с использованием электронной подписи или BankID для подтверждения своих данных.
Для отправления заявки в Личном кабинете киевлянина необходимо внести данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавить фото школьника, которое отвечает требованиям к оформлению ученического билета.
Услуга предоставляется в несколько этапов: отправленная заявка попадает в образовательное учреждение, где ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов. Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно будет заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу.
Материал «За платные детские кружки и спортивные секции родители могут получать компенсацию» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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