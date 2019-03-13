За платные детские кружки и спортивные секции родители могут получать компенсацию

Деньги

Не секрет, что всестороннее развитие ребенка зачастую обходится родителям в кругленькую сумму. Однако, вкладывая деньги в детей, мы вкладываем их в будущее. Видимо, именно так рассудили в правительстве и предложили помощь родителям. Кабинет министров Украины решил компенсировать часть расходов на развитие детей — посещение детского сада, занятия в кружках, спортивных секциях. Соответствующая программа заработала с начала нынешнего года.

«С 1 января 2019 года те родители, которые занимаются развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения», — сообщил на своей странице в «Фейсбуке» премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно правительственному проекту, за счет бюджета будет компенсировано 18 процентов от расходов в виде частично оплаченного в следующем году налога на доход физических лиц. Таким образом, у родителей детей, посещающих кружки, не будут взимать определенную сумму с зарплаты в виде налогов. Правда, для этого придется подготовить соответствующие документы, подтверждающие доходы семьи и расходы на образование детей.

«Необходимо ежемесячно собирать квитанции по оплате услуг того персонала, который учит ребенка на кружке. Кроме того, у работодателя на конец года нужно взять справку о ваших доходах, которые должны быть подсчитаны по месту работы. Также в государственную фискальную службу по месту своей регистрации нужно подать налоговую декларацию», — сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Родителям, рассчитывающим на компенсацию своих расходов на образование детей от государства, необходимо будет собрать пакет документов, в который входят: копия паспорта, копия идентификационного номера, копия справки о доходах по форме № 3, копия договора с учебным заведением, копия квитанций (чеков, платежных поручений) об оплате обучения, оригиналы документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке), налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах, заявление, в котором указаны реквизиты счета для перечисления возмещения.

С этими документами родителям нужно обратиться в отделение фискальной службы по месту жительства. Средства будут возвращаться в течение 60 дней с момента подачи всех необходимых документов. Но стоит помнить, что частные заведения, в которых ребенок посещает образовательные или спортивные занятия, должны иметь соответствующую аккредитацию от Министерства образования. Только тогда родители смогут претендовать на скидку.

Стоит также напомнить, что теперь семья с ребенком не старше трех лет может получать 1626 гривен ежемесячно на оплату услуг няни. Недавно правительство утвердило порядок возмещения средств по программе «Муниципальная няня».

Согласно постановлению, областным и Киевской городской государственной администрациям поручено с 1 января 2019 года возмещать стоимость услуг по программе «Муниципальная няня» в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, который установлен по состоянию на 1 января соответствующего года.

В 2019 году эта сумма составит 1626 гривен.

Компенсация будет ежемесячно перечисляться одному из родителей или опекуну.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в государственном бюджете на эти цели заложено 500 миллионов гривен.

Для получения компенсации необходим договор между родителем (усыновителем, опекуном) и «муниципальной няней». Однако компенсация за наем «муниципальной няни» не назначается родителям-воспитателям детских домов семейного типа, а также приемным родителям, уже получающим денежное обеспечение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале марта в Кабинете министров начали подготовку единого закона об объединении всех действующих норм о подсчете размера и выплате помощи гражданам от государства.

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