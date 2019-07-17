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У Путина сказали, готовы ли признать независимость "ДНР"-"ЛНР"
В России в очередной раз заговорили об особом статусе Донбасса и о прямых переговорах Киева с боевиками «ДНР» и «ЛНР». О том, что Кремль не будет признавать независимость оккупированных районов Донецкой и Луганской области и надеется втолкнуть непризнанные «республики» в Украину в интервью российскому изданию «Аргументы и факты» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины», — сказал российский дипломат.
Он снова вспомнил Минские договоренности (которые кстати Россия не спешит выполнять) и заявил, что украинское руководство должно «повернуться лицом» к собственным гражданам, указав, что «без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей „ДНР“ и „ЛНР“ к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно».
По мнению Лаврова, главным условием наступления мира в Украине является налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Это должно происходить в рамках Трехсторонней контактной группы.
«Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые Минские соглашения», — заявил глава российского МИДа.
Лавров подчеркнул, что такую позицию высказал президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вместе с тем, после подписания в апреле этого года президентом России указа об упрощенном принятии в российское гражданство украинцев, живущих на оккупированных территориях Донбасса, Кремль стал выдавать российские паспорта населению ОРДЛО. При чем документы выдаются, в основном, местным силовикам, «госслужащим» и другим трудоспособным гражданам. Пенсионерам пока что часто отказывают в российском гражданстве.
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