Мир

В Кремле придумали, как выпустить за границу жителей ОРДЛО с российскими паспортами

После того, как стало известно, что на западе собираются не признавать паспорта, которые Россия начала раздавать жителям оккупированного Донбасса в конце мая — начале июня 2019 года, МВД РФ приняло решение скрыть место проживание жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

Такую информацию предоставило МВД РФ российскому изданию «РИА Новости».

«Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МВД РФ.

Отмечается, что такая информация не вносится во внутренние паспорта граждан РФ. Таким образом, понять, что владелец документа житель «ЛНР» и «ДНР» будет невозможно.

Также сообщается, что жители оккупированного Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в российское гражданство украинцев, живущих на оккупированных территориях Донбасса. В конце июня в Ростовской области РФ стали выдавать первые российские паспорта населению ОРДЛО. Однако, сразу же стало известно, что в новом документе будут указаны сведения о месте проживания и действителен он будет только в пределах Ростовской области, что вызвало недовольство «новых россиян». Пропагандисты так называемой «ДНР» уже заявили о большом провале «паспортной» политики Кремля. Они утверждают, что по состоянию на 20 июня было принято почти 10 тысяч пакетов на получение гражданства РФ. При этом паспорта получили только 200 человек. Если все будет продолжаться в этом же темпе, то на паспортизацию оккупированных территорий понадобится 29 лет. Только к 2048 году каждый житель оккупированной территории Донецкой области получит паспорт РФ.

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