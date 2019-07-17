- 13:49 Как будут выглядеть Меган Маркл и Кейт Миддлтон в старости
- 13:43 Денег нет: в сети рассказали о новой экологической беде в Крыму
- 13:39 Родственники жертв катастрофы МН17 открыто обвинили Россию: главные тезисы заявления
- 13:28 «Заря» заключила контракт с экс-футболистом «Байера»
- 13:26 В московском суде пленных моряков встретили аплодисментами
- 13:17 Усик снова засветился в Крыму
- 13:17 В детском лагере в Крыму отравились полсотни детей: все подробности
- 13:16 Убийство ребенка полицейскими в Переяславе: в деле появился третий подозреваемый
- 12:57 В России продлили арест пленным украинским морякам (обновляется)
- 12:48 Лето возвращается: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
- 12:47 Стоимость электроэнергии тепловой генерации на новом рынке снизилась на 13%, — Александр Трохимец
- 12:44 «Арсенал» — «Бавария»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
В детском лагере в Крыму отравились полсотни детей: все подробности
Число детей из лагеря «Лучистый» в оккупированной Евпатории, которые госпитализированы с признаками пищевого отравления выросло до 49 человек. Кроме того, в больницу попали и пятеро сотрудников лагеря.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель главы российской администрации Евпатории Валерий Батюк.
По его словам, в городе создан оперативный штаб. Специалисты Роспотребнадзора взяли в лагере на анализ питьевую воду, пробы пищи, которую давали детям, а также пробы морской воды на пляже, где купались пострадавшие.
В «Лучистом» временно от работы отстранили работников пищеблока до предоставления документов о качестве предоставляемых ими услуг.
Дети в лагере переведены на сухой паек, введен режим карантина.
Российский следом в Крыму начал проверку по факту массового отравления.
Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в детском лагере в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, где 12 июля 46 детей были срочно госпитализированы с диагнозом «пищевое отравление».
«ФАКТЫ» писали о нечистотах на крымских пляжах. Жалобы поступали от жителей Керчи, Коктебеля, ялтинского поселка Отрадное, Севастополя. В частности, в Коктебеле результаты анализа морской воды показали, что в море текли банальные выбросы из местных туалетов. В воде было выявлено превышение допустимых норм вредных веществ в десятки и сотни раз.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...