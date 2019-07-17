Происшествия

В детском лагере в Крыму отравились полсотни детей: все подробности

Число детей из лагеря «Лучистый» в оккупированной Евпатории, которые госпитализированы с признаками пищевого отравления выросло до 49 человек. Кроме того, в больницу попали и пятеро сотрудников лагеря.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель главы российской администрации Евпатории Валерий Батюк.

По его словам, в городе создан оперативный штаб. Специалисты Роспотребнадзора взяли в лагере на анализ питьевую воду, пробы пищи, которую давали детям, а также пробы морской воды на пляже, где купались пострадавшие.

В «Лучистом» временно от работы отстранили работников пищеблока до предоставления документов о качестве предоставляемых ими услуг.

Дети в лагере переведены на сухой паек, введен режим карантина.

Российский следом в Крыму начал проверку по факту массового отравления.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в детском лагере в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, где 12 июля 46 детей были срочно госпитализированы с диагнозом «пищевое отравление».

«ФАКТЫ» писали о нечистотах на крымских пляжах. Жалобы поступали от жителей Керчи, Коктебеля, ялтинского поселка Отрадное, Севастополя. В частности, в Коктебеле результаты анализа морской воды показали, что в море текли банальные выбросы из местных туалетов. В воде было выявлено превышение допустимых норм вредных веществ в десятки и сотни раз.

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