Возле Железного Порта тонули двое детей, а прохожие вместо спасения снимали процесс на видео

Происшествия

На дикoм пляже у Железнoгo Пoрта Гoлoприcтанcкoгo райoна Херcoнской области спасателю в последний момент удалось предотвратить трагедию на воде. Он вытащил двух тонущих мальчиков лет 10−12 в то время, когда некоторые из отдыхающих видели эту страшную картину, но на помощь не спешили, а снимали все на свои телефоны. Ранее на Прикарпатье мужчина ценой своей жизни спас троих детей.

Как сообщает издание «Новий день», матрос-спасатель Вадим Мусиенко во время обхода пляжа услышал истерический женский крик и увидел, что всего в десяти метрах от берега течение относит на глубину парнишку на вид лет десяти, а немного старший товарищ пытается его оттащить на мель, но уже сам захлебывается.

Мужчина бросился в воду, и вытащил на сушу обоих парней. Они были очень напуганы. Первую помощь им оказывать необходимости не было. Их сразу забрала мама и повела к машине.

Вадим говорит, что на «диком» пляже было много отдыхающих. Однако ни один из них не выразил даже желания помочь. Зато «зрители» схватили свои айфоны и смартфоны, и восторженно снимали драматическую картину на видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в Республика Саха (Россия), где утонули семь человек, в том числе трое детей, которых пытались спасти взрослые. Еще одно ЧП случилось в России возле курортного поселка Джубга Краснодарского края. С пляжа «Гринвуд» в море вышел прогулочный катамаран с туристами, и в 100 метрах от берега судно перевернулось — в результате чрезвычайного происшествия погибли две женщины.

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