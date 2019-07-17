Украина

В Украине запускают услугу е-пенсия: что нужно знать

В Украине услуги по пенсионному обеспечению переведут в онлайн — правительство одобрило постановление об электронных услугах в этой сфере. Ранее сообщалось о повышении пенсий в июле 2019 года.

«Постановление, которое предусматривает существенную оптимизацию и внедрение онлайн таких важных услуг, как назначение пенсии, перерасчет пенсии, назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций, возобновление выплаты пенсии и перевод с одного вида пенсии на другую», — сообщает первый замглавы Госагентства по вопросам электронного регулирования Алексей Вискуб.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде Украины заявили, что по состоянию на 1 июля 2019 года размер средней пенсии превысил 3 тысячи гривен.

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