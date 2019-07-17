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Парубий ответил Зеленскому на просьбу созвать Раду на внеочередное заседание
Спикер парламента Андрей Парубий, который утверждает, что неуклонно придерживается действующего законодательства, обратился к президенту Зеленскому с предложением привести свое письмо с просьбой созвать внеочередное заседание Верховной Рады в соответствие с требованиями законодательства.
Парубий подробно объяснил, что созыв внеочередного заседания не предусмотрен законом и то, что Регламент Рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях во время сессии Верховной Рады.
«Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность — созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины», — уточнил спикер.
Народный депутат Владимир Арьев в Facebook также напомнил Зеленскому о Регламенте Рады.
«Внеочередное заседание созывается не позднее чем в семидневный срок, а документы народным депутатам предоставляются не позднее, чем за три дня. То есть, завтра выполнить предвыборную прихоть Зеленского и провести внеочередное заседание невозможно по закону», — отметил Арьев, указав, что «на Банковой теперь семь пятниц на неделе».
Напомним, в команде президента Зеленского задумали созвать внеочередное заседание Верховной Рады на четверг, 18 июля с целью принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. «Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении», — заявил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Кроме этого, президент намерен внести на рассмотрение законопроекты о разгрузке судей Антикоррупционного суда, что позволит суду заработать. А также об отсрочке штрафных санкций для «евробляхеров».
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