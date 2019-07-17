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"Освободили автосалоны от машин": в сети показали печальное видео из Луганска
Блогер снял видео о том, во что превратился Луганск после прихода на Донбасс «русского мира». Ролик опубликован на странице «Луганськ це Україна».
Луганчанин показал заправку «Параллель», которую местные власти переименовапли в «Луганскнефтепродукт». Рядом находится бывший «Эпицентр», возле которого в мирное время стояли ряды машин и невозможно было протолкнуться в торговых залах. Сейчас в выходные, в лучшем случае, возле магазина можно заметить десяток-два авто. Вывеску супермаркета «власти» изменили. Теперь он называется «Стройцентр». Автор говорит, что с 2014 и до бегства в Россию магазином владела жена бывшего главаря «ЛНР» Плотницкого. Затем магазин «отжали» уже сегодняшние хозяева Луганска. Магазин закрыт, так как в этом районе города около суток нет света.
Затем блогер показывает магазин «Метро», который первым разграбили сепаратисты в 2014 году. Бывший торговый центр представляет собой печальное зрелище. Та часть города, где до войны находились автосалоны, напоминает о том, что творилось здесь в начале «русской весны», больше всего. На ролике видны несколь подряд стоящих разрушенных и разграбленных зданий с разбитыми стеклами и изрезанными проводами.
«Автосалоны освободили от автомобилей», — иронизирует блогер.
Зато по дорогам Луганска ездят новые «Уралы» и «КамАЗы», якобы «отжатые» у украинской армии.
Блогер показал парк с памятником Тарасу Шевченко, где в 2014 собирались проукраинские активисты. За деревьями находится здание облгосадминистрации, которую первой вместе с СБУ захватили сепаратисты. После этого начался захват Луганска «русскими защитниками», который и продолжается уже пять лет.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео из оккупированного Донецка. А также писали о том, что из-за шахтных вод в Донецке разрушается крупнейший офисный центр «Северный» и прилегающий к нему подземный торговый комплекс. Объект был построен к Евро-2012. Сейчас не функционирует, а грунтовые воды уже полностью затопили нижний подземный этаж здания.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!