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Восстанавливать Донбасс будет некому: аналитик указал на новую серьезную проблему для Украины
Несмотря на кажущуюся «неопасность» указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей всей территории Луганской и Донецкой областей — мол, «уедут нелояльные к Украине люди» — он таит в себе ряд новых рисков для нашего государства. Об этом пишет в посте на своей странице в Facebook аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.
«Новый указ позволяет „переехать в надежде на паспорт“. Это политика депопуляции освобождённой части Донбасса», — считает эксперт.
В реальности Донбасс (по обе стороны линии фронта) окажется в демографической яме с запредельной долей пенсионеров.
Это значит, что у украинских властей не будет хватать рабочих рук для крупных инфраструктурных проектов на свободной территории.
Кроме того, после возврата территорий демографическая картина лишь ухудшится.
«Таким образом, после возврата, регион уже становится БОООЛЬШОЙ проблемой, поскольку необходимо строить заново местную экономику, а рабочих рук нет. Нет даже на инфраструктурные проекты. При этом миграция в регион маловероятна — жителям других частей Украины он не интересен, большинство переселенцев так же уже устроились на новом месте», — полагает Тышкевич.
В результате Украина получит регион с низкими темпами восстановления (с недовольством и ростом протестных настроений), с проблемами с реализацией проектов после возврата территорий (рабочих рук мало) и будет вынуждена пытаться решить проблему стимулированием внешней миграции. Это наверняка вызовет возмущение на остальной части страны — «привозят на украинские земли иностранцев». А такими, скорее всего, станут выходцы из Африки, Азии или стран арабского мира.
«Выход — большие, очень большие затраты на восстановление региона», — считает эксперт.
Поэтому Путин, стремясь «переселить к себе хоть немного жителей» явно хочет увеличить масштаб проблем, с которыми может столкнуться наша страна, уверен Тышкевич.
О том, как руководству страны найти выход из сложившейся ситуации, эксперт обещает рассказать в следующих постах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в комментарии нашему изданию Игар Тышкевич высказал мнение, что встреча президентов Украины и России на какого-либо рода мероприятиях (игры, фестивали
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