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Какие партии проходят в Раду: появился рейтинг за четыре дня до выборов
Наряду с тем, что эксперты Киевского международного института социологии (КМИС) прогнозируют прохождение в Верховную Раду пяти-шести политсил, в социологической группе «Рейтинг» дают шанс семи партиям.
Как сообщает ВВС-Украина, согласно данным социсследований, проведенных 13−17 июля, пропрезидентскую «Слугу народа» готовы поддержать 49,5% избирателей, которые намерены голосовать и уже определились со своими политическими симпатиями.
«Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы поддержать 10,5% респондентов, а «Европейскую Солидарность» — 7,7% участников опроса. Далее следуют «Батькивщина» с 6,9% и «Голос», за которых намерены голосовать 5,9% респондентов.
В то же время, по мнению социологов, сохраняют шансы попасть в парламент партия «Сила и честь» — с 3,8% сторонников и «Оппозиционный блок» — с 3,1%.
Опрос проводился среди 2500 респондентов путем личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в NGO Centre UA составили инфографику, которая наглядно демонстрирует позиции топ-12 наиболее рейтинговых политических партий в Украине в тех сферах политики, за которые ответственна Верховная Рада.
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