- 14:23 Министр регионального развития настаивает на увольнении главы ГАСКа Сергея Кузьмина
- 14:21 ЧП на курорте: покупатель выстрелил в лицо продавцу
- 14:15 Европарламент принял резолюцию по украинским политзаключенным в России
- 14:11 Алена Шоптенко стала телеведущей
- 13:58 В Минске договорились об обмене по формуле 208 на 69, — Безсмертный
- 13:51 Жара уже близко: синоптик рассказала о погоде на выходных
- 13:40 Общественники Хмельнитчины просят Разумкова проверить кандидата по 189-му округу, — СМИ
- 13:40 СБУ выявила агента ФСБ, пытавшегося влиять на выборы: в спецслужбе показали любопытную переписку
- 13:23 В Закарпатье СБУ завела дело за сепаратизм: что произошло
- 13:23 Партия «ЕС» в Страсбурге борется за освобождение узников Кремля и нацгвардейца Виталия Маркива
- 13:11 Мистика да и только: сеть поразил эпизод матча с участием печально известного «Шапекоэнсе»
- 12:56 Европарламент принял жесткую резолюцию по России
Алена Шоптенко стала телеведущей (фото)
Известный хореограф и молодая мама Алена Шоптенко постигает новые для себя занятия и профессии. Недавно она объявила, что впервые стала профессиональным наставником — теперь она будет преподавать в Киевском национальном университете культуры и искусств, будет учить молодое поколение танцам. А на днях она предстала еще в одной новой роли — Алена стала телеведущей. О своем первом опыте она рассказала на своей странице в Instagram.
«Сегодня состоялся мой дебют в качестве приглашенной соведущей утреннего шоу на канале „Украина“. В прямом эфире, между прочим! Ну вставать рано для меня, скажем, уже не такая проблема, имея маленького ребенка. Но, сказать, что я переживала — ничего не сказать! Если бы не Григорий Герман, то казусов было бы на порядок больше. Спасибо большое за утро!», — написала Шоптенко после эфира программы «Ранок з Україною».
Напомним, Алена Шоптенко вышла замуж в 2016 году. А в июне 2018 года она родила сына. Спустя несколько недель после его появления на свет хореограф приступила к работе.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Лилия Ребрик впервые взлетела на парашюте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...