Алена Шоптенко стала телеведущей (фото)

Шоу-бизнес

Известный хореограф и молодая мама Алена Шоптенко постигает новые для себя занятия и профессии. Недавно она объявила, что впервые стала профессиональным наставником — теперь она будет преподавать в Киевском национальном университете культуры и искусств, будет учить молодое поколение танцам. А на днях она предстала еще в одной новой роли — Алена стала телеведущей. О своем первом опыте она рассказала на своей странице в Instagram.

«Сегодня состоялся мой дебют в качестве приглашенной соведущей утреннего шоу на канале „Украина“. В прямом эфире, между прочим! Ну вставать рано для меня, скажем, уже не такая проблема, имея маленького ребенка. Но, сказать, что я переживала — ничего не сказать! Если бы не Григорий Герман, то казусов было бы на порядок больше. Спасибо большое за утро!», — написала Шоптенко после эфира программы «Ранок з Україною».

Напомним, Алена Шоптенко вышла замуж в 2016 году. А в июне 2018 года она родила сына. Спустя несколько недель после его появления на свет хореограф приступила к работе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Лилия Ребрик впервые взлетела на парашюте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter