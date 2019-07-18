Главари "ДНР" и "ЛНР" шантажируют Зеленского

Украина

Марионетки Кремля Пушилин и Пасечник записали видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому — призвали «признать выбор Донбасса» и «услышать голос народа».

Они аргументировали это тем, что у них есть миллион подписей жителей недореспублик, требующих от Зеленского прекратить «конфликт» на Донбассе. Мол, «выбор людей нельзя игнорировать».

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«Терпение народа Донбасса не бесконечно», — заявил Пушилин. Ему вторил Пасечник: «К акции присоединилось множество людей, таких уже миллион. Что вы им ответите?» На какие еще шаги заставит Кремль пойти гауляйтеров, пока неясно.

К сведению, акция «Выбор Донбасса» началась в так называемых «ЛНР» и «ДНР» в мае. «Простой народ» требует от Зеленского: предоставить Донбассу особый статус, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ. Как рассказали «ФАКТАМ» жители оккупированных территорий, как всегда, бюджетников заставляли ставить свои подписи под петицией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России в очередной раз заговорили об особом статусе Донбасса и о прямых переговорах Киева с боевиками «ДНР» и «ЛНР».

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