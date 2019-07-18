Женщину жестоко убили в собственной квартире: подробности кровавого ЧП в Киеве (фото)

Происшествия

В четверг, 18 июля, в Святошинском районе Киева произошло жестокое убийство. На улице Чистяковской на балконе одной из квартир было найдено окровавленное тело 52-летней женщины. Напомним, в марте в собственной квартире в Соломенском районе Киева было найдено тело 22 -летнего киевлянина.

Как сообщили в Нацполиции, вызов на линию «102» от подруги убитой женщины поступил около 08:40, которая беспокоилась, что та не вышла на работу.

Когда женщина попала в квартиру, то увидела ужасающую картину: стены были в крови, руки ее подруги были связаны и рядом валялся поломаный табурет. Хозяйка квартиры была мертва.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа полиции и кинологи.

Сейчас полицейские устанавливают все детали ЧП и опрашивают свидетелей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жестоком убийстве в Киеве девятилетнего мальчика, тело которого было найдено на озере Вырлица 23 июня. Убийцей оказался родственник. Так он хотел отомстить матери и отчиму мальчика.

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