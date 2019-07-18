В Киеве суд рекордно уменьшил залог для наркоторговцев-иностранцев (фото)

Украина

Печерский районный суд Киева, в котором решался вопрос о мере пресечения гражданину Нидерландов — одному из руководителей международной наркогруппировки, сначала разрешил ему выйти под залог в 26 млн гривен, а потом уменьшил сумму до трех миллионов. Ранее сообщалось об изъятии рекордных 400 кг из Колумбии для стран Западной Европы.

Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. «В этом году мы, Национальная полиция Украины, впервые за новейшую историю нашей страны изъяли из незаконного оборота более 1.5 тонн героина и кокаина и задокументировали деятельность двух международных организованны преступных организаций. В одну из них входили граждане Нидерландов, России и Украины с коррумпированными связями как в нашей стране, так и за ее пределами», — сообщил Аброськин на своей страничке в социальных сетях и посетовал на «демократический Печерский суд».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция Киева и Киевской области задержала гражданина Молдовы с двумя паспортами и большой партией наркотиков. В специально сделанных тайниках в его автомобиле обнаружили пакеты с героином общим весом 100 кг.

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