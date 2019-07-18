Под Киевом задержали "минера" столичных медучреждений

Украина

В Киеве оперативники полиции задержали псевдоминера, сообщившего о взрывчатке в 24 столичных медицинских учреждениях. Ранее сообщалось об эвакуации пациенток всех роддомов в Киеве.

Как сообщают в МВД, сотрудники правоохранительных органов вышли на «минера». Им оказался житель Киевской области 1983 года рождения. «Свой поступок четко объяснить полицейским мужчина не смог. Правоохранители обнаружили и изъяли у него вещественное доказательство — мобильный телефон, с которого он осуществил звонок. По данному факту начато уголовное производство», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столичный главк ГосЧС поступило сообщение о минировании всех киевских детских садиков, которые обещали взорвать в 13:00 2 июля.

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