Политика

"Я просил вас вежливо": Парубий обратился к Зеленскому в ответ на требование созвать Раду

Спикер парламента Андрей Парубий снова обратился с нравоучительным посланием к президенту Зеленскому, который настаивает на внеочередном заседании Верховной Рады.

Парубий напомнил президенту, что письмо от 17 июля с просьбой созвать внеочередное заседание Верховной Рады оформлено в разрез с требованиями действующего законодательства.

«Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование. Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона и безотлагательно передать в аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии», — пишет спикер 18 июля в Facebook.

Парубий утверждает, что если соответствующее представление поступит в парламент, он безотлагательно подпишет распоряжение о подготовке внеочередной сессии.

Парубий в очередной раз напомнил Зеленскому, что «органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины».

Напомним, в команде президента Зеленского сначала хотели созвать внеочередное заседание Верховной Рады на четверг, 18 июля с целью принять три закона — о работе Антикоррупционного суда, о незаконном обогащении и об отсрочке штрафных санкций для «евробляхеров». Позже президент снова обратился с призывом к народным депутатам собраться на заседание.

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