Помолодевшая Пугачева в желтом костюме и золотых туфлях вызвала фурор в Юрмале

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Главная интрига музыкального фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» о том, приедет ли Алла Пугачева, благополучно раскрыта. Примадонна с супругом вошла в концертный зал «Дзинтари» за несколько минут до начала первого придуманного Вайкуле грандиозного праздника. Об этом пишет издание «Дни.ру».

«Будет ли Алла Пугаева — спрашивайте у нее. Во всяком случае, мне она сказала, что придет в первый и в последний день. У нас с ней все хорошо», — признавалась накануне открытия хозяйка форума.

Примадонна приехала со служебного входа зала «Дзинтари» на новом черном Mercedes, вызвав фурор. Публика встречала ее аплодисментами, а она царственно плыла по залу и махала рукой своему народу.

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Издание отмечает, что желтые брюки, желтый же плащ-пиджак, черная блузка, золотые туфли и элегантная сумочка — были подобраны с большим вкусом.

Свободные брюки дополнила удлиненная рубашка. Пугачева завершила образ черной майкой, сумочкой через плечо в тон и золотыми туфлями. Освежающий макияж и объемная укладка тоже сделали свое дело: Пугачева весь вечер принимала комплименты.

Как известно, почти каждое лето семья Аллы Борисовны проводит в курортной Юрмале — они арендуют тут большой дом. Ходят в зоопарк, на пляж, в детские парки развлечений. И очень счастливы.

На фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» Пугачева приходит с удовольствием — хочет и подругу поддержать, и посмотреть на молодых артистов, и блеснуть перед любящей публикой. Специально для высокой гостьи Лайма Вайкуле представила ремейк на песню 1995 года «Мэри», которую в свое время написала и исполнила Алла Пугачева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», муж Аллы Пугачевой Максим Галкин разместил в Stories своего аккаунта в Instagram забавное видео со своей дочерью Лизой. На кадрах можно увидеть, как ребенок проводит «серьезную работу над ракушками». Девочка для этого взяли в руки кисть и краски. Фанаты пришли в восторг от новых способностей дочери Аллы Пугачевой и решили, что она так же талантлива, как и мама.

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