Здоровье и медицина

Вишневый сок — от воспаления суставов: какие продукты помогают бороться с артритом

Боль в суставах знакома многим людям, особенно пожилым. Не существует диеты, которая способна полностью устранить эту проблему. Однако ученые доказали, что употребление определенных продуктов позволяет снизить воспаление, укрепить кости и в целом улучшить самочувствие.

Вишни, кислый вишневый сок, облегчают жизнь людям, страдающим остеоартритом. По данным исследований, у женщин с этим заболеванием показатели маркеров воспаления снизились в течение всего трех недель употребления вишневого сока.

Виноград уменьшает боль в суставах благодаря содержащемуся в нем растительному соединению проантоцианидину.

Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые с высоким содержанием витамина С помогают предотвратить воспалительный процесс и боли в суставах.

Шпинат богат антиоксидантами. В его состав входит вещество (кемпферол), которое, как было доказано, уменьшает воспаление, боль и замедляет развитие остеоартрита.

Брокколи облегчает боль в суставах и помогает уменьшить проявления ревматоидного артрита.

Чеснок обладает сильными противовоспалительными свойствами и предотвращает развитие остеоартрита и его болезненных симптомов.

Соя богата белком, клетчаткой, жирными кислотами омега-3, которые помогают при воспалительных болях в суставах. Однако лучше самостоятельно готовить блюда из сои, а не пользоваться готовыми продуктами из нее, которые, как правило, содержат большое количество сахара или соли.

Красная фасоль богата клетчаткой и снижает уровень С-реактивного белка. Помимо этого она насыщена белком, фолиевой кислотой, железом, магнием и калием, которые укрепляют иммунную систему.

Шафран и куркума действуют как противовоспалительные средства и помогают уменьшить симптомы артрита.

Имбирь показан при сильных болях в коленных суставах: 63 процента пациентов с этой проблемой сообщили о значительном облегчении после продолжительного употребления имбиря. Чтобы добиться максимального целебного эффекта, лучше готовить горячий или холодный напиток из имбиря.

Зеленый чай известен своими антиоксидантными свойствами и способностью ускорять обмен веществ. Кроме того, он содержит соединение полифенол, которое является противовоспалительным и облегчает боль при воспалении суставной сумки.

Жирные сорта рыбы (лосось, форель, скумбрия) содержат большое количество жирных кислот омега-3. Эти вещества, согласно утверждениям ученых, борются с воспалением и быстро снижают боль в суставах. Высокое содержание витамина D также помогает уменьшить симптомы артрита и подобных заболеваний.

Цельнозерновые продукты (хлеб, макаронные изделия из цельнозерновой муки), а также овсяная каша и коричневый рис снижают уровень С-реактивного белка в крови. Этот белок связан с несколькими заболеваниями, включая артрит.

Молочные продукты богаты кальцием и витамином D, укрепляющими кости и благотворно действующими на иммунную систему. Они помогают облегчить боль при остеопорозе и остеоартрите.

Грецкие орехи, фисташки и миндаль содержат много кальция, магния, витамина Е, белка и альфа-линоленовой кислоты, которая укрепляет иммунитет. Грецкие орехи богаты жирными кислотами омега-3, уменьшающими боль при ревматоидном артрите.

А по мнению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, вишни и черешни имеют лекарственные свойства: предупреждают возникновение деформации тканей у детей с ожирением и даже способны уменьшать болевой синдром!

Напомним, что врачи советуют людям, страдающим артритом, употреблять в пищу также корицу, которая борется с этим недугом, а заодно избавляет от бессонницы, депрессии и головной боли.

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