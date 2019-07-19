Украина

Все закончится крахом, как и в СССР: историк предрек распад России

Россию, где практически все попытки реформ проводились по авторитарному сценарию, ждет участь СССР — распад.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал почетный профессор Киево-Могилянской академии, профессор Украинского католического университета, доктор исторических наук Ярослав Грицак.

По его словам, Российской Федерации никогда не удавалась сочетать экономическую модернизацию страны с политической. «Модернизация имеет два крыла: политическое и экономическое. На одном крыле не взлететь», — отметил историк и добавил, что в России сильная власть пыталась быстро изменить экономику, что может сработать в краткосрочной перспективе.

«На короткий период это возможно, а при длительном все заваливается и заканчивается крахом. Думаю, что Россию ждет участь СССР», — резюмировал Ярослав Грицак.

Эксклюзивное интервью историка «Для единства украинскому обществу нужен мощный враг» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter