Главные красотки Украины устроили состязание по гольфу: яркие фото

Шоу-бизнес

Претендентки на титул «Мисс Украина 2019» прошли очередное испытание — они приняли участие в турнире по женскому гольфу. Перед соревнованием девушки прошли обучение игре в гольф, первую тренировку с опытными тренерами Украины, членами PGA Ukraine, познакомились с этикетом соревнования на тренировочных объектах клуба, а затем боролись за первое место.

К соревнованию девушки отнеслись со всей серьезностью, показав не только свое мастерство владения клюшкой, но и проявив выдержку и характер.

Победительницами турнира и обладательницами сертификатов на обучение игры в гольф стали сразу три девушки, набравшие одинаковое количество баллов: Никитюк Анастасия (Киевская область), Ткач Юлия (Одесская область), Захарчук Елена (Винницкая область). Вполне возможно, что среди участниц появились потенциальные звезды этого вида спорта.

Напомним, сейчас претендентки на титул «Мисс Украина» проходят отборочные этапы. Финал шоу, во время которого назовут обладательницу почетного титула, состоится 12 сентября.

Среди претенденток на корону оказалась и родная сестра директора конкурса Виктории Киосе Марина.

Организаторы конкурса пригласили посетить украинское шоу первую леди США Меланию Трамп.

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