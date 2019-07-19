Делом судьи Чауса заинтересовались в ГБР: что произошло

Украина

Государственное бюро расследований начало расследование обстоятельств вывоза из Украины в Молдову скандального судьи Николая Чауса. Основанием для проверки стало обнародование в СМИ информации о том, что к организации незаконного вывоза судьи может быть причастны представители бывшего руководства государства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Напомним, в Молдове Зеленскому пообещали выдать скандально известного судью.

Преступление квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 статьи 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения») и ч.2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»).

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство относительно организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через государственную границу Украины в Молдову», — говорится в сообщении ГБР.

Бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Деньги он хранил в трехлитровых банках, закопанных в собственном огороде. Когда арестовать Чауса не удалось, он нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям этой страны.

Там его отправили под стражу, а затем отпустили под домашний арест.

В октябре 2017 года Чаус был объявлен в розыск по линии Интерпола, а в ноябре 2017 года Высший совет правосудия наконец уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда Киева.



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