- 16:28 «Самопоміч» просит отменить особый статус Донбасса
- 16:21 Экс-генпрокурор Шокин, утверждавший о взаимосвязи убийств Шеремета и Гонгадзе, дал показания следователям
- 16:17 Арест Вышинского продлен
- 16:16 Было очевидно, что нардепы не будут сотрудничать с Зеленским, — Инна Костыря
- 16:15 Кружил куму на руках: Сергей Притула раскрыл подробности, как получил травму
- 16:08 "А был ли мальчик?": в Минобороны не увидели, чтобы Зеленский толкал Полторака
- 16:01 Звездный хоккеист покончил с собой
- 15:39 Июнь 2019 года стал самым жарким в истории человечества
- 15:37 Не узнать: Илона Гвоздева кардинально сменила имидж
- 15:33 СБУ установила, что «Мотор Січ» два года финансировал боевиков "ДНР"
- 15:31 Мощное землетрясение в Греции: туристы и местные жители в панике
- 15:19 Придется платить: суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобы "Газпрома" на "Нафтогаз"
СБУ установила, что «Мотор Січ» два года финансировал боевиков "ДНР"
Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Січ», которая в течение двух лет финансировала боевиков «ДНР». В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный механизм по присвоению коммунального имущества в интересах боевиков.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица «Снежнянского машиностроительного завода», который входит в группу Мотор Січ" и находится на оккупированной территории Донецкой области, разработали и в течение двух лет реализовывали схему проведения бестоварных операций с предприятиями Украины, России и так называемой «Донецкой народной республики».
В результате сделок в «Центральный республиканский банк» боевиков поступали «налоги и другие обязательные платежи».
Сотрудники СБУ получили документальные доказательства того, что в 2015 году «Снежнянский машиностроительный завод» в бюджет «ДНР» уплатил более 32 миллионов российских рублей.
Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемых «Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.
Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянский машиностроительный завод» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258−5 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях СБУ пресекла деятельность агента ФСБ РФ, которая пыталась влиять на парламентские выборы в Украине. Ранее сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили подполковника Национальной гвардии, имеющего российское гражданство, который в зоне ООС собирал секретную информацию о боевых задачах украинских военных.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!