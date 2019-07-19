Происшествия

СБУ установила, что «Мотор Січ» два года финансировал боевиков "ДНР"

Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Січ», которая в течение двух лет финансировала боевиков «ДНР». В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный механизм по присвоению коммунального имущества в интересах боевиков.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица «Снежнянского машиностроительного завода», который входит в группу Мотор Січ" и находится на оккупированной территории Донецкой области, разработали и в течение двух лет реализовывали схему проведения бестоварных операций с предприятиями Украины, России и так называемой «Донецкой народной республики».

В результате сделок в «Центральный республиканский банк» боевиков поступали «налоги и другие обязательные платежи».

Сотрудники СБУ получили документальные доказательства того, что в 2015 году «Снежнянский машиностроительный завод» в бюджет «ДНР» уплатил более 32 миллионов российских рублей.

Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемых «Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянский машиностроительный завод» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258−5 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях СБУ пресекла деятельность агента ФСБ РФ, которая пыталась влиять на парламентские выборы в Украине. Ранее сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили подполковника Национальной гвардии, имеющего российское гражданство, который в зоне ООС собирал секретную информацию о боевых задачах украинских военных.

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