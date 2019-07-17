"Лукашенко. Украинская версия": Зеленский устроил очередной разнос чиновникам

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский посетил 17 июля Николаев и назвал этот город самым бандитским городом Украины. Отмечается, что такое заявление глава государства сделал при общении в николаевском аэропорту.

«Николаев — это самый бандитский город. Кому не скажешь „лечу в Николаев“, все говорят: „Николаев самый бандитский“», — сказал Зеленский, сообщает Новости N.

Когда в ответ ему сказали, что в Николаеве живут хорошие люди, он согласился, однако, отметил, что чиновники в Николаеве «ведут себя как бандиты».

«Чому ви до людей ставитесь як до скотів?.. Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом», — звернувся до миколаївських чиновників Президент України Володимир Зеленський, після чого запропонував написати заяву про звільнення в. о. голови Миколаївської ОДА В’ячеславу Боню. pic.twitter.com/tzIz5LAfpW — Офіс Президента (@APUkraine) 17 липня 2019 р.

Как писали «ФАКТЫ», президент Зеленский накануне парламентских выборов начал вести себя более агрессивно, если сравнивать с тем Зеленским, которого мы привыкли видеть на экране. Если во время своей избирательной кампании Зе-кандидат вел себя миролюбиво, постоянно улыбался, шутил и так далее, то сейчас ситуация изменилась: пытаясь стать более серьезным, Зеленский начал копировать стиль поведения своего белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Так, недавно в Борисполе президент выгнал из зала заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, а в Одессе потребовал от мэра срочно выделить землю для бесплатного проезда в морской порт.

Помимо агрессивного поведения Зеленский также совершает и другие поступки, не характерные для поведения высоких должностных лиц. Так, недавно в Одессе он искупался на городском пляже, где отдыхали простые граждане.

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