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"Лукашенко. Украинская версия": Зеленский устроил очередной разнос чиновникам
Президент Украины Владимир Зеленский посетил 17 июля Николаев и назвал этот город самым бандитским городом Украины. Отмечается, что такое заявление глава государства сделал при общении в николаевском аэропорту.
«Николаев — это самый бандитский город. Кому не скажешь „лечу в Николаев“, все говорят: „Николаев самый бандитский“», — сказал Зеленский, сообщает Новости N.
Когда в ответ ему сказали, что в Николаеве живут хорошие люди, он согласился, однако, отметил, что чиновники в Николаеве «ведут себя как бандиты».
«Чому ви до людей ставитесь як до скотів?.. Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом», — звернувся до миколаївських чиновників Президент України Володимир Зеленський, після чого запропонував написати заяву про звільнення в. о. голови Миколаївської ОДА В’ячеславу Боню. pic.twitter.com/tzIz5LAfpW— Офіс Президента (@APUkraine) 17 липня 2019 р.
Как писали «ФАКТЫ», президент Зеленский накануне парламентских выборов начал вести себя более агрессивно, если сравнивать с тем Зеленским, которого мы привыкли видеть на экране. Если во время своей избирательной кампании Зе-кандидат вел себя миролюбиво, постоянно улыбался, шутил и так далее, то сейчас ситуация изменилась: пытаясь стать более серьезным, Зеленский начал копировать стиль поведения своего белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Так, недавно в Борисполе президент выгнал из зала заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, а в Одессе потребовал от мэра срочно выделить землю для бесплатного проезда в морской порт.
Помимо агрессивного поведения Зеленский также совершает и другие поступки, не характерные для поведения высоких должностных лиц. Так, недавно в Одессе он искупался на городском пляже, где отдыхали простые граждане.
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