Происшествия

Число отравившихся на свадьбе в Ровенской области приближается к сотне

Число людей, отравившихся на свадьбе в поселке городского типа Мизоч Ровенской области, за три дня выросло до 84.

Как сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, в областном центре с 15 по 18 июля выявлены 84 случая отравления кишечной инфекцией. Из них: 52 жителя Здолбуновского района, 12 — города Ровно, 11 — города Шумск Тернопольской области, 8 человек из Дубенского, Гощанского, и Демидовского районов Ровенской области, 1 — из пгт Шацк Волынской области.

По состоянию на 10:00 18 июля госпитализирован 61 человек, из них 16 детей. Еще 23 больных лечатся амбулаторно.

Все заболевшие были были в кафе «Гурман» в поселке Мизоч 13- 14 июля.

Напомним, во Львове на больничные койки попали 18 гостей свадьбы.

«ФАКТЫ» писали о том, что из сотни детей из Каменец-Подольского Хмельницкой области, которые приехали на оздоровление в Коблево (Одесская область), около 40 с кишечной инфекцией попали в местную больницу.

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