- 03:50 Саакашвили отказался от выборов в Раду: названа причина
- 03:30 Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
- 03:14 «Непростые времена»: посол Украины в США Чалый оставил свою должность
- 02:25 В Великобритании назвали самую популярную песню века
- 01:52 Кендалл Дженнер показала абсолютно голое тело
- 01:23 В Украине наступил день тишины перед выборами в Раду: что нужно знать об этом
- 00:54 Зачем Украине ЕС и НАТО? Валерий Жидков из "Квартала" возмутил сеть высказыванием на "1+1"
- 19.07 23:58 Украина должна ориентироваться на рынок ЕС, а не на «дешевый» российский газ, — Порошенко
- 19.07 23:39 Путин абсолютно предсказуем: у Порошенко заявили о наличии плана деоккупации Донбасса и Крыма
- 19.07 23:15 Украина стала серебряным призером чемпионата мира по футболу: видео матча
- 19.07 23:11 Партия Порошенко призвала украинцев проголосовать за европейское будущее Украины
- 19.07 22:44 На Донбассе от пуль снайперов за сутки погибли два бойца ВСУ
Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
Президент России Владимир Путин признался, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал. Об этом глава государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.
В частности, Стоун спросил хозяина Кремля, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
«Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый [срок]», — добавил российский лидер.
Как известно, в ходе прошедшей в июне прямой линии Путин также заявил, что ему не надоело быть президентом.
А в июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera, рассуждая о планах после президентства, политик отметил, что ему предстоит еще пять лет напряженной работы и что пока рано говорить о том, чем он займется после этого.
Напомним, что в 2018 году Владимир Путин одержал победу на «выборах» главы государства. Его нынешний срок на этом посту истекает в 2024 году. За это время он, в частности, поставил задачу выполнить 12 национальных проектов, которые, по словам президента, должны повысить уровень жизни россиян и обеспечить безопасность страны на долгую перспективу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после 2024 года в России наступит новая, послепутинская эпоха: нынешнему российскому президенту придется уйти. Уверенность в этом высказал поэт и публицист Дмитрий Быков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...