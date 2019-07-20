Украина

“Украинский Лувр”: у Зеленского рассказали, что хотят сделать со зданием на Банковой

Помощник Президента Украины, совладелец студии «Квартал 95» Сергей Шефир мечтает создать в здании Офиса Президента на Банковой пятизвездочный отель. Об этом пишет «Левый берег».

«Здание на Банковой хотелось бы отдать под музей. Хотя моя мечта — создать там пятизвездочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать — такой украинский Лувр», — сказал советник президента.

Шефир также сказал, что не хотел бы ночевать в здании, где во время нацистской оккупации Киева был штаб Гестапо и где в подвалах расстреливали людей, но он надеется, что кто-то захочет.

Если удастся найти деньги на новый офис президента не из бюджета, то сотрудники ОП надеются переехать в современный, открытый, прозрачный офис в Украинском доме.

Соавтор проекта нового Офиса Президента архитектор Иван Юнаков рассказал, что превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе, но на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», идея команды Владимира Зеленского перенести президентский офис в Украинский дом, а нынешнее здание Администрации президента на Банковой отдать под художественный музей вызвала большое оживление в артистических кругах. Так, известный художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд принял новость с восторгом. Оказывается, он уже давно мечтал о таком повороте событий.

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