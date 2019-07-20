Украина

Нет свободных мест: в сети появилось красноречивое видео пляжа в Кирилловке

В сети опубликовали видео, снятое в курортной Кирилловке с помощью квадрокоптера. На видео хорошо видно, как пляжи в разгар туристического сезона полностью заполнены людьми.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине продолжается отпускной сезон, и Азовское море становится местом массового паломничества курортников-отдыхающих. О популярности азовских курортов свидетельствуют пробки на трассах и «перенаселенные» пляжи курортной Кирилловки. Побережье Азовского моря оказалось буквально оккупировано отдыхающими.

В то же время на пляжах оккупированного Крыма порой наблюдается практически полное отсутствие отдыхающих. Местные жители жалуются, что туристический сезон в оккупированном Крыму в этом году намного хуже прошлогоднего. О таком наплыве туристов, которое имело место до оккупации полуострова Россией местные жители могут просто мечтать.

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