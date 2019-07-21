Выборы на Донбассе: КПВВ "Майорское" закрыт из-за неизвестного "минера"

Происшествия

В воскресенье, 21 июля, остановлена работа контрольного пункта въезда-выезда в Донецкой области «Майорское». Появилось анонимное сообщение о минировании. Об этом в Facebook сообщила народный депутат и кандидат в нардепы Наталья Веселова.



«#округ51 КПВВ с 7 утра заминирован. Никаких сюрпризов», — отметила она.

Информацию о прекращении работы КПВВ подтвердил помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский.



По его словам, пункт пропуска начал работу в 6:00. А в 6:45 от анонима поступил телефонный звонок о заминированиии.



Гражданских лиц и весь персонал эвакуировали в безопасное место.



Территорию КПВВ обследуют специалисты по разминированию.



Отметим, пересекая КПВВ «Майорское», люди могут проголосовать в Зайцево в округе № 51.



На округе № 51 зарегистрировано рекордное для области число кандидатов в народные депутаты — 26 человек. Число же зарегистрированных избирателей, по официальным данным — чуть больше 2,5 тысяч человек, из которых во время президентских выборов проголосовали всего 511 человек.

Напомним, в начале июня по Украине прокатилась волна «минирований». Значительное количество сообщений о минировании объектов в Украине поступило с IP-адреса общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в России. Почти ежедневно поступают сообщения о «минировании» госучреждений, школ, гостиниц, аэропортов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter