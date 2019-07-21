- 13:03 Выборы в Раду 2019: как проходит голосование
- 12:48 Зеленский рассказал, каким видит нового премьера
- 12:43 Порошенко проголосовал и назвал союзника в новой Раде
- 12:43 «Бавария» в меньшинстве обыграла «Реал»: видеообзор матча Международного кубка чемпионов
- 12:30 Нападающий сборной Украины впервые стал отцом: трогательные фото
- 11:54 Подвела забывчивость: у Парубия не получилось проголосовать с первого раза
- 11:44 Оккупированный Первомайск подвергся мощному обстрелу: в сети вспомнили об артиллеристах из России
- 11:38 Кровавое перемирие: ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе
- 11:31 Ломаченко и Кэмпбелл провели дуэль взглядов: кто кого «пересмотрел»
- 11:22 Высокая скорость и невнимательность на дороге стоили жизни трем людям в Кременчуге
- 11:19 BottleCapChallenge: юный украинский футболист удивил сеть необычным способом открыть бутылку
- 11:12 Захват Ираном британского танкера: Лондон обвиняет Москву
Подвела забывчивость: у Парубия не получилось проголосовать с первого раза
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который накануне парламентских выборов несколько раз призывал президента Владимира Зеленского действовать по закону, приехал проголосовать на избирательный участок в Дом офицеров и, как оказалось, забыл паспорт.
В результате главе парламента пришлось ждать, пока документ привезет его помощник.
В разговоре с корреспондентом «РБК-Украина» Парубий сказал, что у него «боевое настроение».
Спикеру парламента пришлось постоять в очереди, пока бюллетени для голосования получали другие избиратели.
Напомним, Парубий идет на выборы по списку партии Порошенко «Европейская солидарность».
Отметим, в последние дни каденции Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий успел подписать скандальный законопроект № 6449 об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.
А в последний день работы Рады, 12 июля, спикер эмоционально поблагодарил народных депутатов за работу и заявил, что история даст высокую оценку работы этого парламента.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...