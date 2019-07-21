Украина

Подвела забывчивость: у Парубия не получилось проголосовать с первого раза

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который накануне парламентских выборов несколько раз призывал президента Владимира Зеленского действовать по закону, приехал проголосовать на избирательный участок в Дом офицеров и, как оказалось, забыл паспорт.

В результате главе парламента пришлось ждать, пока документ привезет его помощник.

В разговоре с корреспондентом «РБК-Украина» Парубий сказал, что у него «боевое настроение».

Спикеру парламента пришлось постоять в очереди, пока бюллетени для голосования получали другие избиратели.

Напомним, Парубий идет на выборы по списку партии Порошенко «Европейская солидарность».

Отметим, в последние дни каденции Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий успел подписать скандальный законопроект № 6449 об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.

А в последний день работы Рады, 12 июля, спикер эмоционально поблагодарил народных депутатов за работу и заявил, что история даст высокую оценку работы этого парламента.

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