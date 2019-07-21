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Сеть взбудоражило фото избирателя со спущенными штанами: выяснилась история снимка
В сети обсуждают провокационный снимок с избирательного участка, где в кадр попал мужчина со спущенными штанами в кабинке для голосования. Напомним, в Бахмуте на Донетчине на парламентских выборах проголосовал ребенок.
Комментаторы интересуются, соответствует ли такое поведение избирателя законодательству и выражают предположения о мотивах поведения «героя» снимка.
«А это законно?)))», — в шутку поинтересовался Александр Хаджинов, на что ему ответили в том же тоне.
«Неожиданный взрыв гормонов», — предположил Ярослав Высочин.
На самом же деле снимок был сделан не в Украине, а Бельгии в марте 2019 года, сообщает ТСН. На нем изображен 31-летний студент Нильс Делейн, который придумал шутку ради троллинга преподавателя религиоведения (его он встретил на участке на выборах в Европарламент).
«Чтобы бросить ему вызов и поднять настроение, я спустил штаны, как только зашел в кабинку. Внезапная идея. Я не планировал этого», — оправдывался он.
Напомним, «ФАКТЫ» освещают ход голосования на выборах 21 июля онлайн.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..