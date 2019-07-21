- 20:04 В Верховную Раду проходят пять партий: обнародованы данные экзит-полов
- 20:01 Выборы в Раду 2019: результаты экзит-полов, данные о явке и другие подробности
- 19:47 Стало известно о попытках России сорвать выборы в Раду
- 19:23 ЧП в Кривом Роге: ребенок выпал из окна многоэтажки, пока мама была на выборах
- 18:56 В Хмельницком тысячи людей пришли проститься с погибшим на Донбассе бойцом Богданом Бигусом
- 18:28 В Киеве пьяный водитель зачитал рэп патрульным
- 18:00 «Динамо» проиграло новичку премьер-лиги: видео матча
- 17:55 Во Львове женщина съела свой бюллетень: инцидент попал на видео
- 17:38 Сеть взбудоражило фото избирателя со спущенными штанами: выяснилась история снимка
- 17:03 22 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит семейный врач Феликс Илясевич
- 16:59 Обчистил три магазина: в сети показали видео с наглым вором, орудующим в Киеве
- 16:44 РосСМИ сообщили о смерти президента Туркменистана
В Верховную Раду проходят пять партий: обнародованы данные экзит-полов
В воскресенье, 21 июля, в 20:00 в Украине закончилось голосование на внеочередных парламентских выборах. Результаты национального экзит-пола свидетельствуют о том, что в Верховную Раду проходят пять партий.
Опрос, который проводился на всей территории Украины, крове ОРДЛО и Крыма, показал, что лидером на выборах является партия «Слуга народа» (43,9%), след за ней идет «Оппозиционная платформа «За життя» с результатом 11,5%.
Примерно одинаковое количество голосов набирает «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,6%) и «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,9%). Также, вероятно, в парламент со скрипом проходит партия «Голос» Святослава Вакарчука. Впрочем, одного из видных членов партии Сергея Притулу мы в Раде вряд ли увидим, поскольку он шел 30-м в списке, а «Голос» едва преодолевает проходной барьер — 6,3%.
Все подробности дня голосования и результаты читайте в материале «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!