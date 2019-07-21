В Верховную Раду проходят пять партий: обнародованы данные экзит-полов

Украина

В воскресенье, 21 июля, в 20:00 в Украине закончилось голосование на внеочередных парламентских выборах. Результаты национального экзит-пола свидетельствуют о том, что в Верховную Раду проходят пять партий.

Опрос, который проводился на всей территории Украины, крове ОРДЛО и Крыма, показал, что лидером на выборах является партия «Слуга народа» (43,9%), след за ней идет «Оппозиционная платформа «За життя» с результатом 11,5%.

Примерно одинаковое количество голосов набирает «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,6%) и «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,9%). Также, вероятно, в парламент со скрипом проходит партия «Голос» Святослава Вакарчука. Впрочем, одного из видных членов партии Сергея Притулу мы в Раде вряд ли увидим, поскольку он шел 30-м в списке, а «Голос» едва преодолевает проходной барьер — 6,3%.

Все подробности дня голосования и результаты читайте в материале «ФАКТОВ».

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