На похоронах убитого на Донбассе военного мэр заговорил о "братоубийственной войне"

Украина

В воскресенье, 21 июля, в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области состоялась церемония прощания с Александром Владимировичем Бардалымом (позывной Бармалей), 1986 года рождения, старшиной, командиром взвода мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом пишет информационный ресурс «Цензор.нет».

Сообщается, что Александр Бардалым родился 13.02.1986 года. Окончил местную школу № 2. На фронте находился с 2015 года, сначала проходил службу по мобилизации, в дальнейшем подписал контракт с 24-й ОМБр. Погиб боец 19 июля в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Александр пытался эвакуировать раненого побратима Романа Джерелейко, который позже скончался в больнице города Курахово.

Во время траурной церемонии произошел инцидент, когда городской голова Александр Гайдай, выражая соболезнования, начал говорить о необходимости договариваться с врагом, а именно: «Еще в 11-м веке Владимир Мономах сказал такие слова:» Сделай добро, ищи мира и следуй за ним". Видимо, надо нам прислушиваться, вернуться к той истории, видимо надо прислушиваться к этим словам, и видимо надо сделать сегодня власти нашей, нам лично и народу России для того, чтобы заставить нашу власть и власть России найти пути, найти этот мир, и прекратить эту братоубийственную войну".

Слова о братоубийственной войне вызвали сильное возмущение присутствующих на церемонии прощания людей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 июля после продолжительной неизлечимой болезни умерла Ирина Сердюк — вдова Героя Украины, Героя Небесной Сотни кременчужанина Игоря Сердюка. Молодая женщина тяжело переживала утрату, и это сказалось на ее здоровье.

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