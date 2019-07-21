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На похоронах убитого на Донбассе военного мэр заговорил о "братоубийственной войне"
В воскресенье, 21 июля, в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области состоялась церемония прощания с Александром Владимировичем Бардалымом (позывной Бармалей), 1986 года рождения, старшиной, командиром взвода мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом пишет информационный ресурс «Цензор.нет».
Сообщается, что Александр Бардалым родился
Александр пытался эвакуировать раненого побратима Романа Джерелейко, который позже скончался в больнице города Курахово.
Во время траурной церемонии произошел инцидент, когда городской голова Александр Гайдай, выражая соболезнования, начал говорить о необходимости договариваться с врагом, а именно: «Еще в 11-м веке Владимир Мономах сказал такие слова:» Сделай добро, ищи мира и следуй за ним". Видимо, надо нам прислушиваться, вернуться к той истории, видимо надо прислушиваться к этим словам, и видимо надо сделать сегодня власти нашей, нам лично и народу России для того, чтобы заставить нашу власть и власть России найти пути, найти этот мир, и прекратить эту братоубийственную войну".
Слова о братоубийственной войне вызвали сильное возмущение присутствующих на церемонии прощания людей.
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