Украина

Зеленский получает монобольшинство в Раде: как распределятся места в новом парламенте (инфографика)

По итогам подсчета Центральной избирательной комиссией свыше 50 процентов протоколов президентская партия «Слуга народа», похоже, получает большинство в новой Верховной Раде.

«Украинская правда» опубликовала инфорграфику с распределением мест в парламенте, где у партии Владимира Зеленского будет более 240 народных депутатов Украины.

Все о ходе внеочередных выборов в Верховную Раду Украины читайте в материале «Выборы в Верховную Раду: последние результаты (фото, видео)» на сайте «ФАКТОВ».

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