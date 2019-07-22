- 14:54 Нам никто не нужен: у Зеленского пафосно ответили по поводу коалиции
- 14:53 У Зеленского прояснили ситуацию с отменой блокировки "ВКонтакте" и "Одноклассников"
- 14:37 Умер популярный советский актер, звезда комедии "Спортлото-82"
- 14:34 ЦИК обработал две трети протоколов: как распределились голоса
- 14:31 Юзик из «Квартала», Скичко, Тищенко и другие: кто из звезд шоу-бизнеса проходит в Раду
- 14:29 Хайпанули всей страной: главные итоги выборов в Раду
- 14:25 Партия «Европейская Солидарность» побеждает на заграничных участках по всему миру
- 14:13 Добкин, Литвин, Береза и другие: кто пролетел мимо Рады в мажоритарных округах
- 14:12 Когда новая Верховная Рада соберется на первое заседание: обнародована любопытная инфографика
- 14:01 «Заря» и «Мариуполь» узнают соперников в Лиге Европы: онлайн-трансляция жеребьевки
- 13:53 СБУ проводит масштабные обыски у налоговиков и пограничников: что произошло
- 13:49 Выборы в Верховную Раду: последние результаты
ЦИК обработал две трети протоколов: как распределились голоса
В Центризбиркоме завершили обработку 65,20 процентов протоколов окружных избирательных комиссий — по-прежнему лидирует партия Владимира Зеленского, которая получает шанс на формирование монобольшинства в парламенте.
По сравнению с предыдущими данными, лидирующая пропрезидентская партия «Слуга народа» улучшила свои показатели на 0,13 процентов голосов избирателей. Также «подросла» и «Оппозиционная платформа — За життя» — ее показатель превысил 13 процентов. Немного потеряли партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада девятого созыва должна собраться на первое заседание не позже, чем на 30-й день после того, как Центризбирком официально обнародует итоги досрочных парламентских выборов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!