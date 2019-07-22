ЦИК обработал две трети протоколов: как распределились голоса

Украина

В Центризбиркоме завершили обработку 65,20 процентов протоколов окружных избирательных комиссий — по-прежнему лидирует партия Владимира Зеленского, которая получает шанс на формирование монобольшинства в парламенте.

По сравнению с предыдущими данными, лидирующая пропрезидентская партия «Слуга народа» улучшила свои показатели на 0,13 процентов голосов избирателей. Также «подросла» и «Оппозиционная платформа — За життя» — ее показатель превысил 13 процентов. Немного потеряли партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада девятого созыва должна собраться на первое заседание не позже, чем на 30-й день после того, как Центризбирком официально обнародует итоги досрочных парламентских выборов.

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