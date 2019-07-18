Происшествия

Главу райадминистрации в Ровенской области поймали на взятке в 100 тысяч долларов

Государственное бюро расследований задержало главу Рокитновской районной государственной администрации во время получения взятки в размере 110 тысяч долларов США. Напомним, ранее на взятке поймали высокопоставленного чиновника Киевской городской администрации.

Деньги он требовал у предпринимателя за предоставления ему права аренды на земельные участки площадью 486 га, расположенные на территории Сновидовицкого и Беловежского сельских советов. Перед этим сам чиновник получил эти участки в аренду через подконтрольное ему предприятие.

«Плату» за свои услуги глава района определил в размере 300 тысяч долларов США, из которых успел получить 100 тысяч, сообщает пресс-служба ГБР.

Действия фигуранта дела квалифированы как мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). Процессуальное руководство в деле осуществляет Генеральная прокуратура, оперативное сопровождения — Управление СБУ в Ровенской области.

В случае доказанности вины должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко уточнил, что задержание на Ровенщине стало 6066 зафиксированным фактом коррупции в пределах подследственности ГПУ за текущий год.

«В суд направлено 2037 дел. Осуждено 255», — написал Луценко в Facebook.

Напомним, в получении взятки в особо крупном размере подозревают и главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Вручение ему подозрения о коррупции вылилось в настоящий детектив.

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