- 10:43 Выходные в августе: сколько будем отдыхать (календарь)
- 10:43 Кто станет премьером и спикером Верховной Рады после выборов
- 10:23 В Донецк прибыли снайперы из России: названа цель
- 10:17 Отомщу за Богомолова: Собчак сцепилась со Шнуром в матерном батле
- 10:07 Будет конфликт: Зеленского предупредили о возможных проблемах со «Слугой народа»
- 10:04 Выборы в Верховную Раду: последние результаты
- 10:01 «Последние выборы в истории»: Жириновский забредил военным вторжением России в Украину
- 09:51 Взял за голову и начал топить: женщину пытались убить во время купания на киевском пляже
- 09:49 В России в пожаре на "Лошарике" нашли "украинский след"
- 09:43 Где в Киеве до 26 июля можно пройти бесплатную экспресс-диагностику (адреса и график)
- 09:40 Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк
- 09:31 Быстрее калькулятора: преподаватель из Днепра учит считать в уме за десятую долю секунды
Будет конфликт: Зеленского предупредили о возможных проблемах со «Слугой народа»
Парламентская фракция президентской партии «Слуга народа», которая получила шанс на создание монобольшинства в Раде, будет состоять из людей с разными позициями, что может поставить ее на грань раскола.
Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. По его словам, в настоящее время сложно сказать, будет ли пропрезидентская фракция в парламенте монолитной и заключат ли будущие нардепы «Слуги народа» какое-то внутреннее «коалиционное соглашение» внутри одной фракции.
«Может быть, на каком-то этапе возникнет конфликт межу фракцией и президентом, партия Зеленского вполне окажется не пропрезидентской. В нынешней ситуации нельзя исключать ничего», — добавил эксперт.
Эксклюзивный материал «Лоскутное большинство: какие риски для Зеленского в новой Раде и кто может стать ее спикером» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?