Украина

Будет конфликт: Зеленского предупредили о возможных проблемах со «Слугой народа»

Парламентская фракция президентской партии «Слуга народа», которая получила шанс на создание монобольшинства в Раде, будет состоять из людей с разными позициями, что может поставить ее на грань раскола.

Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. По его словам, в настоящее время сложно сказать, будет ли пропрезидентская фракция в парламенте монолитной и заключат ли будущие нардепы «Слуги народа» какое-то внутреннее «коалиционное соглашение» внутри одной фракции.

«Может быть, на каком-то этапе возникнет конфликт межу фракцией и президентом, партия Зеленского вполне окажется не пропрезидентской. В нынешней ситуации нельзя исключать ничего», — добавил эксперт.

Эксклюзивный материал «Лоскутное большинство: какие риски для Зеленского в новой Раде и кто может стать ее спикером» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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