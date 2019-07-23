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На границе с Польшей задержали украинца с 25 фальшивыми паспортами
В пункте пропуска «Корчова-Краковец» на украинско-польской границе задержан 35-летний гражданин Украины, который вез за рубеж 25 поддельных документов. Ранее в Украине разоблачили масштабную аферу с подделкой паспортов.
Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Nowiny 24, мужчину задержали при прохождении пограничного контроля. У него обнаружили 21 поддельный румынский паспорт, два болгарских и два литовских фальшивых паспортов, а также болгарские водительские права. Задержанный признался, что документы предназначались для нелегальных украинских заробитчан в Европе.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!