Украина

На границе с Польшей задержали украинца с 25 фальшивыми паспортами

В пункте пропуска «Корчова-Краковец» на украинско-польской границе задержан 35-летний гражданин Украины, который вез за рубеж 25 поддельных документов. Ранее в Украине разоблачили масштабную аферу с подделкой паспортов.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Nowiny 24, мужчину задержали при прохождении пограничного контроля. У него обнаружили 21 поддельный румынский паспорт, два болгарских и два литовских фальшивых паспортов, а также болгарские водительские права. Задержанный признался, что документы предназначались для нелегальных украинских заробитчан в Европе.

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