Спикером Рады — тамаду: сеть взорвала смешная шутка про новый парламент

Политика

В Верховную Раду на выборах, которые состоялись в воскресенье, 21 июля, прошло очень много людей, которые никогда не были в политике и даже отдаленно не имели отношения к ней и государственной службе.

Поэтому вопросы, кто станет премьером и спикером нового парламента волнуют общество.

Политический эксперт Борис Тизенгаузен в Facebook решил пошутить, учитывая, что в парламент от «Слуги народа» прошел тамада, он написал: «Тамаду — спикером ВР. Чего думать-то? «В этот замечательный день, от пристани профильного комитета, в гавань под названием ВР отплывает корабль законопроектов».

В сети решили шутку поддержать. Хотя были и такие, кто остался недоволен работой Рады 8 созыва и считает, что выбор Тизенгаузена не самый плохой вариант.



Напомним, по мнению эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Владимира Воли, спикером нового парламента может быть лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков. Он также не исключает, что Раду нового созыва может возглавить и Руслан Стефанчук.

Воля также считает, что парламентская фракция президентской партии «Слуга народа», которая получила шанс на создание монобольшинства в Раде, будет состоять из людей с разными позициями, что может поставить ее на грань раскола.

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