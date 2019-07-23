Поляки собрали миллионы гривен для семьи украинца, которого работодатель вывезла в лес умирать

Общество и люди

Семье украинского заробитчанина Василия Чорнея из Прикарпатья, которого больного польская работодательница вывезла умирать в лес, тысячи поляков собрали около 6 миллионов злотых, а это почти 4 миллиона 200 тысяч гривен. Инициатором сбора помощи выступил почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский.



По его словам, помощь семье погибшего украинца — это человеческое измерение солидарности, это реакция на ужасный поступок работодательницы.

В семье Василия Чорнея осталось трое несовершеннолетних детей — девочки 12 и 7 лет и 9-летний. Мама — инвалид и ежедневно нуждается в лекарствах.

Как сообщает «Радио Свобода», по информации Витольда Горовского, в течение 11 лет, пока самый маленький ребенок украинского работника не достигнет совершеннолетия, семья Василия Чорнея ежемесячно будет получать 2000 злотых (14 000 гривен). Кроме того, если дети будут получать образование, то каждому из них будет причитаться по 1500 злотых (более 10 000 гривен) в месяц.

Напомним, 36-летний Василий Чорней постоянно ездил на заработки в Чехию, Польшу, по Украине. Последний раз, в течение 4 месяцев, он работал строителем и столяром в Великопольском воеводстве (Польша), но нелегально, без официального разрешения. Однажды мужчина пожаловался коллегам по работе на самочувствие, те попросили хозяйку вызвать скорую помощь, но и отказалась, очевидно, боясь штрафа за то, что на предприятии работают нелегально. Отпустила работников, а Василия Чорнея вывезла подальше от предприятия и бросила в лесу. Ей помогал украинец, который тоже работал нелегально.

13 июня тело Василия Чорнея нашел местный лесник. Никаких документов при покойном не было, полиция устанавливала личность течение 5 дней. Семья о смерти узнала на 4-й день после того, как его нашли, от соседа, который увидел фотографию односельчанина в социальных сетях.

Владелицу фирмы, на которой нелегально работал Василий Чорней, задержали. Сейчас она находится под стражей. Задержали и украинца, который помог ей совершить преступление. Польской работодательнице грозит заключение до 5 лет.

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